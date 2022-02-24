Сегодня продолжается суд над Алексеем Навальным в Покровской колонии

UPD: (12:33 по мск) Политик Алексей Навальный в суде пытается выяснить у Кошелева, какие именно моральные страдания он нанес ему.

«Да потому что дети мои пострадали, я пострадал, которые доверились ему», —сказал потерпевший.

Отметим, что Кошелев также подал иск к Навальному о компенсации моральных страданий в размере 5 млн руб.

UPD (12.15 по мск) В суде Алексей Навальный пытается выяснить, как Кошелев отправил деньги организации, если сотрудники не выкладывали реквизиты компании

Потерпевший сначала снова настаивает, что просто направлял деньги в ФБК*, а потом добавляет: «Да я просто не обращаю на такие мелочи внимание, ну».

Сейчас в суде допрашивают свидетеля Кошелева. По его словам, в декабре 2020 года он перевел ФБК* миллион двадцать тысяч рублей, «потому что Навальный много где мелькал и правильно все говорил»

Кошелев сказал, что у него зарплата «тысяч сорок». Навальный уточняет, не слишком ли это крупная была для него сумма?

Обычная, — ответил свидетель.

* — организация признана экстремистской и запрещена в РФ, также признана иноагентом