Власти Белоруссии отрицают участие вооруженных сил республики в операции против Украины

В руководстве страны настаивают, что Москва и Минск не планировали войну против Киева, передает агентство Белта. В то же время, как сказал руководитель республики Александр Лукашенко, ранее он предложил российскому руководству оставить на юге Белоруссии часть российских подразделений, которые участвовали в совместных маневрах.