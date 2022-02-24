Власти Белоруссии отрицают участие вооруженных сил республики в операции против Украины

В руководстве страны настаивают, что Москва и Минск не планировали войну против Киева, передает агентство Белта. В то же время, как сказал руководитель республики Александр Лукашенко, ранее он предложил российскому руководству оставить на юге Белоруссии часть российских подразделений, которые участвовали в совместных маневрах.
2022-02-24T11:49:05+03:00
2022-02-24T11:49:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:49, 24 февраля 2022
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