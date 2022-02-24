Оперштаб: В России за последние сутки выявлено 132 998 заболевших COVID-19

762 человек умерлj. Госпитализированы 8 632 заболевших. Выздоровели 136 433.
В Москве выявили 4 730 заразившихся коронавирусом за сутки
82 человека скончались. Выздоровели 6401.
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762 человек умерлj. Госпитализированы 8 632 заболевших. Выздоровели 136 433.
В Москве выявили 4 730 заразившихся коронавирусом за сутки
82 человека скончались. Выздоровели 6401.
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…