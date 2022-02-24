Макрон призвал Россию прекратить военные действия против Украины

Президент Франции выступил с осуждением военных действий России против Украины. Он написал в Twitter, что «Франция решительно осуждает решение России предпринять войну с Украиной».
2022-02-24T11:13:56+03:00
2022-02-24T11:25:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:13, 24 февраля 2022
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