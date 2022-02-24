Алексей Навальный: Я против этой войны

Сегодня продолжается процесс по делу о мошенничестве. Выступая в суде, Алексей Навальный заявил, что военная операция, о начале которой объявил Владимир Путин, «призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению».
2022-02-24T11:12:58+03:00
2022-02-24T11:23:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:12, 24 февраля 2022
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