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11:03, 24 февраля 2022

Власти Украины утверждают, что взрывы и обстрелы со стороны российских военнослужащих фиксируют почти по всей стране

В Москве настаивают, что атакуют в первую очередь военные и стратегические объекты.

Аэродромы, военные части и пункты расположения пограничников – все эти объекты, по данным Киева, находятся под огнем. В частности, как утверждает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на полицию, обстреливаются военные части в Харькове, Запорожье, Львовской и Винницкой областях. Взрывы, настаивают в Киеве, раздались возле аэропорта в Одессе, а в Херсонской области обстреляли пограничников.

В самой погранслужбе Украины говорят, что российская военная техника пересекла границу в Харьковской, Черниговской, Сумской и Луганской областях. Кроме того, ведомство опубликовало фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен разрушенный объект службы в Киевской области.

В российском Минобороны, между тем, утверждают, что вывели из строя украинские системы противовоздушной обороны и военную авиационную инфраструктура. В ведомстве настаивают, что никаких ударов по городам страны не наносят, а гражданскому населению ничего не угрожает.

Представители руководства самопровозглашенных республик на востоке Украины обещают предоставить гуманитарный коридор попавшим в окружение украинским военным при условии сдачи оружия. Ранее силовые структуры ЛНР сообщили, что взяли под контроль населенные пункты Счастье и станицу Луганскую.  

О начале военной операции против Украины российский президент Владимир Путин объявил этим утром.


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