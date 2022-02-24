Посольство Чехии в Киеве приостанавливает работу

Это сообщает ТАСС со ссылкой на чешский МИД.
2022-02-24T11:00:21+03:00
2022-02-24T11:12:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 24 февраля 2022
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