Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов

Это произошло впервые со 2 ноября 2020 года. Сегодня в 10 утра биржа продолжила работу после приостановки. Цена нефти Brent поднялась до $103 за баррель впервые с сентября 2014 года, а цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 35%, почти $1400.
2022-02-24T10:15:08+03:00
2022-02-24T10:31:18+03:00
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10:15, 24 февраля 2022
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