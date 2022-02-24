Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов

Это произошло впервые со 2 ноября 2020 года. Сегодня в 10 утра биржа продолжила работу после приостановки. Цена нефти Brent поднялась до $103 за баррель впервые с сентября 2014 года, а цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 35%, почти $1400.