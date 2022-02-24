Использование воздушного пространства для полетов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено

Использование воздушного пространства для осуществления полетов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.
2022-02-24T10:14:16+03:00
2022-02-24T10:31:37+03:00
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10:14, 24 февраля 2022
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