Сразу несколько аэропортов на юге России сегодня приостановили свою работу

12 воздушных гаваней, среди которых аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Симферополе, а также в Анапе, Белгороде и Курске закрыты для вылета и прилета. Причиной стала военная операция на юго-востоке Украины. В Росавиации подчеркивают, что любые полеты сейчас потенциально опасны. Утренние рейсы, которые должны были там приземлиться, ушли на запасные аэродромы. Вместе с тем, Украина вовсе закрыла свое воздушное пространство. Киевская городская администрация объявила о воздушной угрозе. Местные СМИ сообщают, что по городам звучит сирена гражданской обороны. В аэропорту Минска сказали, что отменяются рейсы авиакомпании «Белавиа» в Тель-Авив, Стамбул и Сочи. Казахская «Эир Астана» блокировала все полеты в Киев, аналогичным образом поступили польская «ЛОТ», турецкие авиалинии, а также латвийская ЭирБалтик.

В Росавиации заверили, что ограничения на территории страны продолжат действовать до 2 марта.