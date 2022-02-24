В генштабе Украины сообщают о ракетно-артиллерийском обстреле территорий населенных пунктов

Это происходит вдоль российско-украинской границы. Как утверждают украинские военные, обстреляны шесть аэродромов. При этом в Киеве не подтверждают сообщения о десантировании российских войск в Одессе. В свою очередь министерство обороны России не подтвердило информацию о сбитом российском самолете.

При этом российские военные утверждают, что уже подавлены средства противовоздушной обороны Украины, выведена из строя инфраструктура авиационных баз. Подчеркивается, что гражданскому населению Украины ничто не угрожает.

Президент России объявил о начале военной операции на Украине сегодня рано утром. Он призвал украинских военных не вступать в боевые действия.

Подразделения народной милиции самопровозглашенной ЛНР утверждает, что взяли под контроль населенные пункты Счастье и станицу Луганская.