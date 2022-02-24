CIT на основе видео из Харькова пришел к выводу об использовании реактивного снаряда РСЗО «Смерч»

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».— CIT (@CITeam_ru) February 24, 2022
Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX
2022-02-24T09:48:53+03:00
2022-02-24T09:48:53+03:00
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09:48, 24 февраля 2022
По данным CIT, разошедшееся по соцсетям видео действительно снято в Харькове. Использование РСЗО «Смерч», подчеркивают аналитики, является военным преступлением.
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