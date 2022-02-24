CIT на основе видео из Харькова пришел к выводу об использовании реактивного снаряда РСЗО «Смерч»

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX