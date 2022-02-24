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09:07, 24 февраля 2022

На юге России приостановлена работа 12-ти аэропортов

Росавиация попросила пассажиров не приезжать в аэропорты. С сегодняшнего дня Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с украиной и белоруссией.


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