На юге России приостановлена работа 12-ти аэропортов

Росавиация попросила пассажиров не приезжать в аэропорты. С сегодняшнего дня Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с украиной и белоруссией.
2022-02-24T09:07:33+03:00
2022-02-24T09:10:34+03:00
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09:07, 24 февраля 2022
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