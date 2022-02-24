Президент США Джо Байден выступил с заявлением менее чем через час после того, как Путин объявил войну Украине

Байден подтвердил, что проведет сегодня запланированную ранее виртуальную встречу в лидерами G7, на которой обсудит российское вторжение в Украину.

Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и США вместе с союзниками и партнерами ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу, говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома. Президент США сообщил, что будет следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от своего совета по национальной безопасности. Утром в четверг Байден проведет встречу с лидерами стран G7, а затем выступит с обращением к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые будут наложены на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. «Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против НАТО». Еще до объявления Владимиром Путиным войны, в Сенате США заговорили о том, что кибератаки президента России на страны Запада, в том числе в ответ на санкции, может спровоцировать большую войну с участием стран НАТО, включая США. Глава комиета по разведке Сената демократ Марк Уорнер заявил, если Кремль совершит кибернападение на страну НАТО, например Польшу, альянс может задействовать 5-й статью своего устава, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападение на одного из его членов.

В Совете Безопасности ООН проходит срочное заседание, созванное по инициативе Украины.