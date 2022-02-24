Местные жители сообщают, что на территории Луганской и Донецкой народных республик постоянно слышны взрывы

Тревожные сообщения приходят буквально из всех районов республик. Судя по видеокадрам в социальных сетях, жители, которые не решились покинуть свои дома, прячутся в квартирах. За их окнами слышны отчетливые взрывы.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, несмотря на серии взрывов, горожане в Донецке ведут себя спокойно, никакой паники нет. Причем, судя по его словам, стабильной остается мобильная связь, люди привычно идут на работу, даже начал ходить общественный транспорт.

Замначальника управления так называемой Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что сейчас идут активные бои.

В свою очередь представители ЛНР говорят, что начали наступление на город Счастье, который подконтролен Киеву. Местные жители говорят, что там

В Киеве происходящее сейчас в Донбассе уже окрестили началом Третьей мировой войны.