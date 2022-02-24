Минобороны России: средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Также в ведомстве сказали, что военнослужащие погранслужбы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
2022-02-24T09:03:59+03:00
2022-02-24T09:16:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984627-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3627159.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:03, 24 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…