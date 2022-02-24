CNN: источник утверждает, что Пентагон следит за сообщениями о вторжении войск из Белоруссии в Украину

Источник канала добавил, что пока неясно, были ли это войска только российские или еще и белорусские.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что Россия вошла в Украину при помощи белорусских военных.
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Источник канала добавил, что пока неясно, были ли это войска только российские или еще и белорусские.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что Россия вошла в Украину при помощи белорусских военных.
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