Премьер-министр Борис Джонсон

«Я потрясён ужасными событиями в Украине и провёл переговоры с Президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Начав атаку на Украину, Президент Путин выбрал путь на кровопролитие и разрушение. Великобритания и союзники дадут решительный ответ».