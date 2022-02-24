Премьер-министр Борис Джонсон

«Я потрясён ужасными событиями в Украине и провёл переговоры с Президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Начав атаку на Украину, Президент Путин выбрал путь на кровопролитие и разрушение. Великобритания и союзники дадут решительный ответ».
2022-02-24T08:59:39+03:00
2022-02-24T09:21:25+03:00
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08:59, 24 февраля 2022
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