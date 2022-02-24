В ОБСЕ готовится спецзаседание Постоянного совета из-за операции РФ на Украине

Время пока не сообщается. Постоянные представители государств — участников ОБСЕ сегодня утром получили информацию о начале военной операции России на востоке Украины.
2022-02-24T08:44:36+03:00
2022-02-24T09:22:02+03:00
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08:44, 24 февраля 2022
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