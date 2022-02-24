Украинские СМИ: районе Одессы прошла высадка десанта с большого десантного коробля и вертолётной авиации

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МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…
Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…