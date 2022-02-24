Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышал серию взрывов

Информацию о взрывах в столице Украины подтверждает украинское агентство УНИАН. Также CNN сообщает о взрывах в Харькове. На прямой онлайн-трансляции из Харькова видна по меньшей мере одна вспышка в городской черте, над местом взрыва стоит столб дыма.