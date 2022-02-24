Корреспондентка ВВС утверждает, что в Краматорске прозвучал взрыв

Кроме этого, о взрывах сообщают в Харькове, Николаеве, Одессе и Бердянске
2022-02-24T06:27:59+03:00
2022-02-24T06:27:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:27, 24 февраля 2022
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