Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам.

«В соответствии со статьёй 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой».

«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора».

Путин: должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой.