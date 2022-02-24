Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:38, 24 февраля 2022

МВД предлагает законодательно закрепить возможность смены цели въезда в Россию для иностранцев без выезда из страны

Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«По общему правилу иностранный гражданин не вправе осуществлять деятельность, отличную от заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, это действует на сегодня. Но если ему сегодня необходимо выехать с территории Российской Федерации, чтобы изменить цель въезда и потом опять въехать, <...> в новом проекте закона предусмотрена смена цели въезда и пребывания без выезда с территории Российской Федерации», — сказала она.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины Это было сделано на фоне признания Россией ДНР и ЛНР…

5 90 6 139849
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 210 6 24183 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 311 6 35659 19.02
Новости

Фото ТАСС В Великобритании пересмотрят решение о выдаче лицензии на вещание Russia Today Поручение дало Минкультуры…

5 42 6 5025
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 89 6 11699 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 101 6 13599 17.02
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 58 6 7810 22.02
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 52 6 7097 22.02
8читать ;смотреть
Новости

Фото Reuters ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян Большинство россиян сообщили, что в той или иной степени знают о том, что президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР…

5 54 6 7886
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…

5 76 6 11573 23.02
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 158 6 24680 21.02
8читать ;смотреть
Блоги

МИД: О высказываниях в связи с признанием Россией независимости ЛДНР Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском…

5 46 6 7391 23.02
Блоги

Посол России в США: В отношении России санкции не решат ничего Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен…

5 73 6 11866 23.02
Новости

Антонов: Новые антироссийские санкции ничего не поменяют, РФ привыкла развиваться в условиях западных ограничений Санкции против России больно ударят по мировым рынкам и гражданам США…

5 35 6 5780
Новости

Состояние 23-х богатейших бизнесменов России сократилось на 32 млрд. долларов из-за ситуации вокруг Украины Больше всех, по подсчетам агентства, потерял Геннадий Тимченко…

5 81 6 14199
Новости

Фото Reuters США планируют ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод «Северный поток — 2» — CNN Nord Stream 2 AG является дочерней компанией «Газпрома», зарегистрированной в Швейцарии…

5 28 6 5034

Популярное за неделю

Новости

Минобороны США: Большинство подразделений РФ, сконцентрированных вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции Как сказал представитель ведомства, которого цитирует агентство Reuters, все эти части готовы к дальнейшему наступлению…

5 79 6 42242
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 108462 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3623994
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3166 20.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 78 6 389772 21.02
Блоги

+ В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы 00:48 В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы По данным СК, один из мужчин «ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками»…

5 170 6 92249 18.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9447641
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5174871

Сегодня в эфире