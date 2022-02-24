МВД предлагает законодательно закрепить возможность смены цели въезда в Россию для иностранцев без выезда из страны

Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«По общему правилу иностранный гражданин не вправе осуществлять деятельность, отличную от заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, это действует на сегодня. Но если ему сегодня необходимо выехать с территории Российской Федерации, чтобы изменить цель въезда и потом опять въехать, <...> в новом проекте закона предусмотрена смена цели въезда и пребывания без выезда с территории Российской Федерации», — сказала она.