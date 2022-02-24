Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины до утра четверга

Он назвал это «что-то похожим на полномасштабное вторжение».
Блинкен также добавил, что все еще есть возможность предотвратить конфликт.
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Он назвал это «что-то похожим на полномасштабное вторжение».
Блинкен также добавил, что все еще есть возможность предотвратить конфликт.
Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…