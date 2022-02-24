Губернатор Техаса поручил госструктурам расследовать трансгендерные медицинские методы лечения детей

По словам Грега Эбботта, лечение препаратами блокирующие половое созревание и операции по смене пола представляют собой жестокое обращение с детьми в соответствии с законодательством Техаса.
2022-02-24T04:19:37+03:00
2022-02-24T04:19:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 24 февраля 2022
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