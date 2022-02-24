США перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии

Об этом сообщил пресс секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. По его словам, президент США Джо Байден дал Пентагону указание передислоцировать часть сил США в Европе. Помимо этого, по словам Кирби, из Германии на восточный флаг НАТО будут переброшены 20 вертолетов и еще 12 — из Греции в Польшу.
2022-02-24T03:44:50+03:00
2022-02-24T03:45:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:44, 24 февраля 2022
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