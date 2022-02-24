Белый дом считает примером «операции под чужим флагом» обращение глав ДНР и ЛНР за военной помощью

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в американской администрации с самого начала говорили, что со стороны кремля будет целый ряд операций под чужим флагом, или попыток распространить дезинформацию о реальном положении дел.
2022-02-24T03:42:01+03:00
2022-02-24T03:42:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:42, 24 февраля 2022
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