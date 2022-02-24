На всей территории Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, начал действовать режим ЧП

Накануне Верховная Рада одобрила соответствующий указ президента. Режим ЧП будет действовать в течение 30 суток и предусматривает в том числе:
-введение при необходимости особого режима въезда и выезда,
-в случае необходимости ограничение движения транспорта и его осмотр,
-усиление охраны стратегических объектов,
-в случае необходимости введение комендантского часа,
-запрет на забастовки и массовые мероприятия,
-запрет на смену места жительства призывников, резервистов и военнобязанных без разрешения властей,
-особые правила передачи информации через компьютерные сети и пользования средствами связи,
-запрет на изготовление и распространение «информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.