На всей территории Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, начал действовать режим ЧП

Накануне Верховная Рада одобрила соответствующий указ президента. Режим ЧП будет действовать в течение 30 суток и предусматривает в том числе:

-введение при необходимости особого режима въезда и выезда,

-в случае необходимости ограничение движения транспорта и его осмотр,

-усиление охраны стратегических объектов,

-в случае необходимости введение комендантского часа,

-запрет на забастовки и массовые мероприятия,

-запрет на смену места жительства призывников, резервистов и военнобязанных без разрешения властей,

-особые правила передачи информации через компьютерные сети и пользования средствами связи,

-запрет на изготовление и распространение «информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.