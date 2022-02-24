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02:46, 24 февраля 2022

На Украине закрыты международные аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова

Объекты закрыты на прием и отправку рейсов до утра 24 февраля.

По информации украинских СМИ, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом. Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.


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