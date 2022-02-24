На Украине закрыты международные аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова

Объекты закрыты на прием и отправку рейсов до утра 24 февраля.
По информации украинских СМИ, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом. Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.
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Объекты закрыты на прием и отправку рейсов до утра 24 февраля.
По информации украинских СМИ, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом. Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.
Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…