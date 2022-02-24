CNN утверждает, что Россия закрывает воздушное пространство на границе с Украиной

По информации телеканала, РФ закрывает несколько участков воздушного пространства для гражданских самолётов вдоль украинской границы до 18 мая.
2022-02-24T02:35:43+03:00
2022-02-24T02:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:35, 24 февраля 2022
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