Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу, опубликованы списки фигурантов

В санкционный список включены высокопоставленные официальные лица России, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кроме того, под ограничительные меры ЕС попали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим ешетников. Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. Санкции также вводятся против министра обороны Сергея Шойгу, и ряда военачальников. В список включены супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина — Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик. Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых ЕС обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины», были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Сейчас в списке, согласно заявлению ЕС, 555 физлиц и 52 организации.