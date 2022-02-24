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01:56, 24 февраля 2022

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением

Он рассказал, что накануне инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа.

«Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины. С вами [гражданами России] нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, говорит сегодня весь мир. Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий. И мы требуем гарантий нашей безопасности — от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации», — заявил глава Украины.



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