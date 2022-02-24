МИД Франции в очередной раз призывает своих граждан немедленно покинуть территорию Украины

«В условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границах Украины, решением России признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также с учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления», — говорится в предупреждении на сайте внешнеполитического ведомства
2022-02-24T01:39:58+03:00
2022-02-24T01:39:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:39, 24 февраля 2022
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