МИД Франции в очередной раз призывает своих граждан немедленно покинуть территорию Украины

«В условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границах Украины, решением России признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также с учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления», — говорится в предупреждении на сайте внешнеполитического ведомства