Чехия планирует ужесточить выдачу виз россиянам

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

«Мы [кабмин] говорили о ревизии правил выдачи виз для граждан РФ. Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав

МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта. <...> Одновременно мы хотели бы ввести и гуманитарные визы для граждан РФ, преследуемых [в России], активистов оппозиционных [политических] движений и тому подобное», — отметил он.