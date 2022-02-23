Песков заявил, что главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии Киева

Об этом сообщает ТАСС.

«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения, в том числе детей», — процитировал Песков текст писем.

Как стало известно, обращение было датировано 22 февраля.