МИД Украины Кулеба утверждает, что на территории Крыма эвакуировали всю ночную смену химического завода «Титан»

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может быть связано с подготовкой к инсценированной провокации со стороны России. Ранее украинский омбудсмен Денисова утверждала, что в Крыму закрыли пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на въезд и выезд для граждан Украины.