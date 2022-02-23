МИД Украины Кулеба утверждает, что на территории Крыма эвакуировали всю ночную смену химического завода «Титан»

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может быть связано с подготовкой к инсценированной провокации со стороны России. Ранее украинский омбудсмен Денисова утверждала, что в Крыму закрыли пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на въезд и выезд для граждан Украины.
2022-02-23T23:51:46+03:00
2022-02-23T23:52:24+03:00
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23:51, 23 февраля 2022
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