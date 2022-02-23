Минфин США объявил о введении санкций в отношении компании — оператора «Северного потока — 2»

Кроме этого, ограничения были введены против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. Ведомство установило срок завершения всех сделок с до 2 марта 2022 года.
2022-02-23T23:47:38+03:00
2022-02-23T23:47:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:47, 23 февраля 2022
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