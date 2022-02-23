Ассоциация теннисистов-профессионалов перенесла мужской турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

Об этом сообщается на сайте ассоциации. Причины переноса не уточняются, турнир состоится в сентябре.
2022-02-23T23:13:17+03:00
2022-02-23T23:13:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984502-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:13, 23 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…