Рада одобрила введение ЧП на территории Украины

Режим начнет действовать уже через пару часов практически на всей территории страны, за исключением Луганской и Донецкой областей. Как следует из проекта президентского указа, вводится запрет на проведение Массовых акций, призывникам и резервистам запрещается менять место жительства. Предусмотрена эвакуация жителей из опасных для проживания мест, проверка документов, при необходимости могут вводить комендантский час.