Рада одобрила введение ЧП на территории Украины

Режим начнет действовать уже через пару часов практически на всей территории страны, за исключением Луганской и Донецкой областей. Как следует из проекта президентского указа, вводится запрет на проведение Массовых акций, призывникам и резервистам запрещается менять место жительства. Предусмотрена эвакуация жителей из опасных для проживания мест, проверка документов, при необходимости могут вводить комендантский час.
2022-02-23T22:54:37+03:00
2022-02-23T22:57:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:54, 23 февраля 2022
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