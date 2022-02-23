Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы ДНР

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Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
О блокировке аккаунта Дениса Пушилина стало известно сегодня. На его странице сообщается, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества.
Механика либеральной лжи. Только Путин способен спасти Украину Только Путин способен сохранить Украину дойдя до Киева и Львова, выбросив вон марионеточный режим, дав тем, кто называет себя украинцами, возможность выживания, как нации. Но цена вопроса может оказаться очень велика, что и останавливает нашего Президента…