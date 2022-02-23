Минобороны США: Большинство подразделений РФ, сконцентрированных вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции

Большинство российских подразделений, которые сконцентрированы вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции, — говорят в министерстве обороны США. Как сказал представитель ведомства, которого цитирует агентство Reuters, все эти части готовы к дальнейшему наступлению. В Пентагоне добавили, что США будут делать все возможное для того, чтобы отслеживать перемещения российских войск. Этим займется воздушная разведка.
2022-02-23T21:04:55+03:00
2022-02-23T21:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 23 февраля 2022
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