Опрос CNN: Половина россиян считает правильным использование военной силы для предотвращения вступления Украины в НАТО

CNN опубликовала данные опроса, сделанного по ее заказу, которые показывают, что половина россиян считает правильным использование военной силы для предотвращения вступления Украины в НАТО. Четверть россиян считают это неправильным, столько же не определились с ответом.

При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% выступили за.

Опрос проводился и среди украинцев. 13% опрошенных украинцев поддержали применение Россией силы для недопущения Украины в НАТО. Против этого — 70%. 13% украинцев поддержали использование силы для присоединения Украины к России, 73% выступили против.