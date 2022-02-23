Россия, вероятно, нападет на Украину в ближайшие 48 часов — Newsweek

Как отмечает агентство, Администрация Джо Байдена, ссылаясь на разведданные, проинформировала об этом Владимира Зеленского. В то же время в Офисе президента Украины отметили, что это уже третье предупреждение за месяц.

Как отметил близкий к Администрации Байдена источник в интервью Newsweek, предполагаемое вторжение начнется не только со стороны ДНР и ЛНР. Основной удар по Киеву, передает Newsweek, будет от северной границы с Белоруссией.

Предыдущее «нападение» России на Украину, по мнению властей США, должно было состояться 16 февраля.