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20:43, 23 февраля 2022

Россия, вероятно, нападет на Украину в ближайшие 48 часов — Newsweek

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Как отмечает агентство, Администрация Джо Байдена, ссылаясь на разведданные, проинформировала об этом Владимира Зеленского. В то же время в Офисе президента Украины отметили, что это уже третье предупреждение за месяц.

Как отметил близкий к Администрации Байдена источник в интервью Newsweek, предполагаемое вторжение начнется не только со стороны ДНР и ЛНР. Основной удар по Киеву, передает Newsweek, будет от северной границы с Белоруссией.

Предыдущее «нападение» России на Украину, по мнению властей США, должно было состояться 16 февраля.


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