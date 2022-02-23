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20:09, 23 февраля 2022

Через неделю суд во Франции должен вынести решение по делу адвоката, которая борется за право носить хиджаб на работе

Через неделю высшая судебная инстанция Франции должна вынести решение по делу адвоката, которая борется за право носить хиджаб на работе. Об этом пишет Reuters. Сара Асмета, наполовину сирийка, надевает на работу хиджаб, но это значит, что она не может представлять интересы клиентов в зале суда. Это внутреннее правило, принятое советом адвокатов Лилля. Оно запрещает носить в суде любые признаки политических, философских и религиозных убеждений.


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