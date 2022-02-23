Журналисты телеканала «Звезда», как сообщили в редакции, попали под обстрел в пригороде Донецка

Это случилось во время съемок в поселке Спартак недалеко от линии разграничения между сепаратистами и вооруженными силами Украины. По данным телеканала, беспилотный аппарат сбросил неподалеку от съемочной группы мину. О пострадавших не сообщается. В редакции, а также в военном командовании самопровозглашенной ДНР в причастности к этому обвиняют украинскую армию. В командовании вооруженных сил Украины эту информацию пока не комментировали.