Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 23 марта 2020 года

Об этом следует из данных торгов. В 2020 году курсы валют обрушились после новостей о том, что страны-экспортеры нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти. В этот раз ослабление рубля связано с признанием российскими властями ДНР и ЛНР, а также последующим введением санкций против России.
2022-02-23T18:25:19+03:00
2022-02-23T18:36:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:25, 23 февраля 2022
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