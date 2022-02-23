Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 23 марта 2020 года

Об этом следует из данных торгов. В 2020 году курсы валют обрушились после новостей о том, что страны-экспортеры нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти. В этот раз ослабление рубля связано с признанием российскими властями ДНР и ЛНР, а также последующим введением санкций против России.