Глава Евросовета созвал внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза на 24 февраля

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости проведения внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза. Он пройдет 24 февраля. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и возможность выделения дополнительной поддержки.
2022-02-23T18:19:49+03:00
2022-02-23T18:22:19+03:00
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18:19, 23 февраля 2022
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