В Белоруссии возбудили уголовное дело против организаторов «Фонда солидарности BYSOL» и BY_help

Их обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета государственного контроля Белоруссии.

«Фонд солидарности BYSOL» был создан после президентских выборов Белоруссии в 2020 году. МВД республики признало его, как и BY_help, экстремистским формированием.