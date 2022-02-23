Их обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета государственного контроля Белоруссии.
«Фонд солидарности BYSOL» был создан после президентских выборов Белоруссии в 2020 году. МВД республики признало его, как и BY_help, экстремистским формированием.
В Белоруссии возбудили уголовное дело против организаторов «Фонда солидарности BYSOL» и BY_help
Их обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета государственного контроля Белоруссии.