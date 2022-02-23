Сайты кабмина Украины, Верховной рады и Министерства иностранных дел не открываются

Ранее власти Украины заявили о DDOS-атаках на ряд информационных ресурсов Украины, включая интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, сайт Минобороны и сервис госуслуг «Дiя». Причастность к кибератакам возложили на Россию. UPD: Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил массовую DDoS-атаку на сайты госорганов.
2022-02-23T17:33:14+03:00
2022-02-23T18:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 23 февраля 2022
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