Сайты кабмина Украины, Верховной рады и Министерства иностранных дел не открываются

Ранее власти Украины заявили о DDOS-атаках на ряд информационных ресурсов Украины, включая интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, сайт Минобороны и сервис госуслуг «Дiя». Причастность к кибератакам возложили на Россию. UPD: Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил массовую DDoS-атаку на сайты госорганов.